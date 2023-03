Bei Köln: Passant entdeckt Leiche in Kanalschacht, Verdächtiger festgenommen An einer Landstraße bei Köln findet ein Passant eine Leiche, kopfüber in einem Kanalschacht steckend. Die Polizei nimmt einen 46-jährigen Mann fest. dpa

Der Kanaldeckel neben einer Landstraße in Niederkassel-Lülsdorf, wo ein Passant eine kopfüber steckende Leiche in einem Kanalschacht entdeckt hat. Thomas Banneyer/dpa

Niederkassel -Ein kopfüber in einem Kanalschacht steckender Leichnam hat ein Passant am frühen Sonntagmorgen an einer Landstraße bei Köln entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des 46-jährigen Mannes feststellen können, so die Polizei. Die näheren Umstände der Tat seien noch unklar. Die Leiche wurde am Sonntagnachmittag obduziert. Ein 40-jähriger Mann wurde festgenommen, wie die Bild meldet. Er steht unter Tatverdacht.