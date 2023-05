Bei „Maischberger“: Kabarettist Becker beschimpft alle Autofahrer als Gewalttäter

In der ARD-Talkshow Maischberger ist es am Dienstagabend gleich zu Anfang der Sendung zu einem Wortgefecht gekommen. Thema war unter anderem der Klimaprotest der Letzten Generation. Der Kabarettist Jürgen Becker griff Autofahrer dabei scharf an. Denn die Klimaaktivisten würden nichts weiter produzieren als nur Staus – wie die Autofahrer auch.

„Wir haben 1400 Staus pro Tag und über 700.000 Kilometer im Jahr. Warum haben wir zu viele Staus, zu viele Autos. Wenn die (die Aktivisten) Gewalttäter sind, ist jeder, der sich in ein Auto setzt, vorsätzlich Auto fährt, ein Gewalttäter“, so Jürgen Becker. Der Protest der Letzten Generation sei legitim. Sie hätten das Thema nach vorne gebracht, mehr als „Fridays for Future“, so der Künstler.

Der Journalist Alexander Kissler (NZZ) widersprach: „Ich halte das für komplett illegitim. Das sind Straftaten, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Ich habe kein Auto, würde mir aber fast gerne eins zulegen, nach Ihren Reden hier.“ Es gebe kein Verständnis bei der arbeitenden Bevölkerung, so Kissler. „Das sind für mich Klimaextremisten, teilweise gefährlich, teilweise blöd.“