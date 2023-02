Bei Razzien rund 28 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt Bei Razzien in sieben Berliner Lokalen sind nach Zollangaben rund 28 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt worden. Nach Polizeiangaben wurden zudem zwei Loka... dpa

Berlin -Bei Razzien in sieben Berliner Lokalen sind nach Zollangaben rund 28 Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt worden. Nach Polizeiangaben wurden zudem zwei Lokale geschlossen. Bei den Durchsuchungen in Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstagabend habe es sich um einen Verbundeinsatz von Zoll, Ordnungsamt und Landeskriminalamt (LKA) gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Derartige Durchsuchungen machten die Behörden häufiger in der Hauptstadt. Zuvor hatten „B.Z.“ und „Berliner Zeitung“ berichtet.