Beim Linksabbiegen übersehen: Motorradfahrer schwer verletzt Ein Autofahrer hat beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt. Ein 25-Jähriger war am Ostersonntag mit seinem Auto auf der Maltese... dpa

Berlin -Ein Autofahrer hat beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt. Ein 25-Jähriger war am Ostersonntag mit seinem Auto auf der Malteser Straße im Ortsteil Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) unterwegs, berichtete die Berliner Polizei am Montag. Beim Abbiegen auf ein Grundstück nahm er ersten Erkenntnissen zufolge einem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Durch die Kollision stürzte der 53-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.