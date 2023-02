Beim Toilettengang in Berlin geflohen: Noch immer keine Spur zu Sexualstraftäter

Die Polizei fahndet noch immer nach dem verurteilten Straftäter, der am Mittwoch bei einem Ausgang in Berlin zwei Justiz-Bediensteten entkommen ist.

Dem 64-Jährigen, der in Brandenburg an der Havel in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist, war bei einem Toilettengang in einem Einkaufszentrum in Berlin die Flucht gelungen. Die Justiz-Bediensteten hätten den Mann für kurze Zeit aus den Augen gelassen, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums in Potsdam am Freitagnachmittag. Gegen die Mitarbeiter seien dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden, weil sie den Sicherungsverwahrten nicht genügend beaufsichtigt hätten.

Sicherungsverwahrte werden auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe als gefährlich eingeschätzt.

Geflohener wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt

Der Geflohene war wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt worden. Nach der Haftzeit kam er laut Ministerium 2017 in Sicherungsverwahrung. Dabei steht es ihm zu, unter Aufsicht für eine gewisse Zeit die Vollzugseinrichtung zu verlassen. Am Mittwoch wollte er bei dem mehrstündigen Ausgang nach Berlin laut Justizministerin ein Geschäft für seine Freizeitgestaltung aufsuchen. Nähere Angaben dazu machte die Ministeriumssprecherin auf Nachfrage aber nicht.

Die Brandenburger Polizei gab eine Fahndung nach dem Mann heraus und veröffentlichte ein Foto von ihm. Laut der Personenbeschreibung ist der Gesuchte etwa 167 cm groß, von schlanker Gestalt und hat seitlich kurze dunkelblonde Haare sowie eine Stirnglatze. Der Mann ist Brillenträger. Auffällig ist sein deformiertes Ohr. Bekleidet war der 64-Jährige zum Zeitpunkt seiner Flucht mit einer grauen Jacke, unter der er einen grünen Pullover sowie eine blaue Hose trägt. Er führt einen Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei Brandenburg über den Notruf 110 oder unter der Telefonnummer 03381 560-1221 entgegen. Alternativ können sich Bürgerinnen und Bürger auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.