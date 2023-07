Beißattacken im Weißen Haus: Joe Bidens Hund ist eine Gefahr für Mitarbeiter

Der Hund von US-Präsident Joe Biden ist eine Gefahr für Mitarbeiter des Weißen Hauses. Allein im Zeitraum von Oktober 2022 bis Januar 2023 soll der Schäferhund namens Commander mindestens zehnmal einen Mitarbeiter des Secret Service gebissen oder anderweitig angegriffen haben. Einer der Fälle habe sogar eine solche Tragweite gehabt, dass das Opfer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus musste.

Biden hatte bereits zuvor schon tierische Probleme im Weißen Haus. Commander ist seit Bidens Einzug im Januar 2021 bereits der zweite offenbar verhaltensauffällige Hund der Präsidenten-Familie.

Joe Bidens Hund Commander hat „ein extrem aggressives Verhalten“

Bei einem der Vorfälle mit dem Schäferhundwelpen konnte die First Lady Jill Biden einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge die Kontrolle über das Tier nicht wiedererlangen, als dieses auf einen Mitarbeiter des Secret Service zustürmte. Der Sender beruft sich dabei auf interne E-Mails der mit der Sicherheit des Präsidenten betrauten Behörde. Beim Secret Service, das legen die Berichte von Zeugen und Opfer nahe, scheint der Hund nicht sonderlich beliebt zu sein: „Commander hat ein extrem aggressives Verhalten an den Tag gelegt“, heißt es etwa in einer Mail.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eines der Opfer schilderte, dass sich der Hund für zehn Sekunden in seinem Rücken festgebissen habe. Eine andere Person erlitt Schnitt- und Schürfwunden. Ein Offizier oder eine Offizierin wurde demnach in Oberschenkel und Arm gebissen.

Auch der vorherige im Weißen Haus lebende Deutsche Schäferhund der Bidens, Major, hatte einige Schwierigkeiten, sich an das präsidiale Umfeld zu gewöhnen. Im Jahr 2021 wurde er nach mindestens einer Beißattacke kurzzeitig ins Privathaus der Familie Biden in den Bundesstaat Delaware zurückgeschickt und absolvierte dort ein Training. Später kam er bei Freunden der Familie unter.