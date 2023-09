Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will zur besseren Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland ein eigenes Bundesamt einrichten. Im Gesetzesentwurf, der der Berliner Zeitung exklusiv vorliegt, ist von einem Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) die Rede. Angekündigt waren die Pläne bereits. Jetzt gibt es sie in Schriftform.

Lindner will den Entwurf des sogenannten „Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes“ im Oktober zur Abstimmung ins Bundeskabinett bringen. Der Finanzminister plant laut Entwurf ebenso ein neues Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG), das dem neuen Bundesamt unterstellt sein soll. „Im EZG werden die bedeutsamen, internationale Fälle von Geldwäsche mit Deutschlandbezug als eigene Priorität ermittelt. Eine solche Einheit gab es bisher nicht“, heißt es in dem Papier. Die „große Fische“ seien bisher „durchs Netz gegangen“.

Käufe und Verkäufe von Immobilien sollen stärker überwacht werden

Die Mitarbeiter des Bundesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) sollen mit modernster Technik arbeiten können. Geplant ist laut Entwurf die Verbesserung des Transparenzregisters. Lindner will außerdem ein sogenanntes Immobilientransaktionsregister etablieren, um auffällige Verkäufe und Ankäufe von Immobilien nachzuvollziehen und zu kontrollieren. Neu im Entwurf ist überdies die Einheit „Administrative Vermögensermittlung“. Verdächtiges Vermögen soll „unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit“ kontrolliert werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Was mit dem aktuellen Geldwäschegesetz (GWG) passiert, lässt Lindner offen. Sollte sein neues Gesetzesvorhaben im Oktober vom Bundeskabinett beschlossen werden, bedarf es noch einer Zustimmung durch den Bundestag und den Bundesrat.