Bekiffte und betrunkene Frau gerät mit Roller in Tramgleise – verletzt

Eine 43-jährige Frau ist auf dem Fürstenwalder Damm in Berlin-Friedrichshagen mit dem Roller gestürzt. Sie gab an, Cannabis geraucht zu haben. Sie war betrunken.

In der Nacht zu Sonntag gab es in Berlin-Friedrichshagen einen Unfall mit einer Tram

In der Nacht zu Sonntag gab es in Berlin-Friedrichshagen einen Unfall mit einer Tram Sabine Gudath

In Berlin-Friedrichshagen ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Berlin mitteilt, war gegen 1.30 Uhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Motorroller im Fürstenwalder Damm in Richtung Köpenick unterwegs. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen geriet die Frau dabei mit den Rädern in die Schienen der Straßenbahn und stürzte.

Sie und der Roller rutschten einige Meter über den Asphalt, wobei die Fahrerin mit ihrem Kopf gegen einen Lichtmast prallte und nicht mehr ansprechbar war. Ein entgegenkommender Autofahrer hielt an, leistete Erste Hilfe und alarmierte den Notruf.

Nach einer notärztlichen Versorgung kam die 43-Jährige mit diversen Schürfwunden und einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort gab sie an, vor der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,75 Promille.