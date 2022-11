Belarussischer Außenminister Makej völlig unerwartet gestorben

Der Außenminister von Belarus, Wladimir Makej, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Die staatliche Nachrichtenagentur Belta meldete am Samstag unter Berufung auf einen Sprecher des Außenministeriums in Minsk, Makej sei völlig unerwartet gestorben. Er war seit 2012 Außenminister des autoritär regierten Landes und gehörte zu den Vertrauten von Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko. Vor seiner Zeit als Minister war er Chef von dessen Präsidialadministration. Makej wurde zeitweise auch als möglicher Nachfolger Lukaschenkos gehandelt.

Makei hatte Anfang des Jahres Befürchtungen zurückgewiesen, dass Russland von Belarus aus Soldaten in die Ukraine entsenden könnte. Er erklärte im Februar, „kein einziger“ russischer Soldat werde nach gemeinsamen Manövern mit Russland an der Grenze zur Ukraine in Belarus bleiben - wenige Wochen vor Beginn der russischen Offensive.

Die Führung in Minsk ist ein enger Verbündeter des Kreml und hatte es zugelassen, dass russische Truppen belarussisches Staatsgebiet für die Invasion der Ukraine nutzen konnten. Die ukrainische Regierung wirft Moskau vor, Belarus als logistische Militärbasis zu nutzen und von dort aus die Ukraine anzugreifen. Makei hatte in dieser Woche an einem Gipfeltreffen der von Moskau angeführten Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit (OVKS) in der armenischen Hauptstadt Eriwan teilgenommen.

Dass Außenminister Makej überraschend verstorben ist, zeigt sein Terminkalender. Er wollte übermorgen seinen russischen Amtskollegen empfangen. #Belarus https://t.co/BQk2jc5g4N — Andreas Prause (@AndreasPrause) November 26, 2022

Aus Russland, dem engsten Verbündeter von Belarus gab es erste Beileidsbekundungen. „Wir sind erschüttert von den Meldungen über den Tod des Außenministers von Belarus“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.