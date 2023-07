Im Alter von 47 Jahren ist der belarussische Minister für Verkehr und Kommunikation Alexej Awramenko am 4. Juli gestorben, wie das Ministerium am Mittwochmorgen gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Belta bestätigte. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.



Awramenko wurde 1977 in Minsk geboren und schloss sein Studium an der belarussischen Staatlichen Polytechnischen Akademie ab. Er leitete das Ministerium seit 2019.

