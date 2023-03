Belarussischer Nobelpreisträger Ales Bjaljazki zu zehn Jahren Haft verurteilt

Anfang Januar begann in Minsk der Prozess gegen den Friedensnobelpreisträger. Die belarussischen Behörden werfen ihm Steuerhinterziehung vor.

Sitzt seit 2021 in Haft: Ales Bjaljazki. Sergei Grits/AP

Der inhaftierte belarussische Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki ist zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der 60-Jährige wurde am Freitag in Minsk wegen angeblicher Finanzdelikte verurteilt, wie die von Bjaljazki mitgegründete Bürgerrechtsorganisation Wjasna mitteilte. Bjaljazki ist seit dem Juli 2021 in Haft, er hatte auch schon früher mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.

Die Anklage warf Bjaljazki und anderen Mitarbeitern des Menschenrechtszentrums Wjasna“vor, zwischen 2013 und 2020 umgerechnet fast 45.000 Euro an Steuern hinterzogen zu haben, berichtete die in Minsk verbotene belarussische Journalistenvereinigung BAJ.

Anfang Januar begann in Minsk der Prozess gegen den inhaftierten Gründer der Menschenrechtsorganisation Wjasna dem im Dezember der Friedensnobelpreis verliehen worden war.