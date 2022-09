Die Anwälte der Klimaaktivistin Luisa Neubauer haben eine Kontopfändung des rechten Autors Akif Pirinçci veranlasst. Wie der Spiegel berichtet, wurde Pirinçci im Dezember letzten Jahres wegen Beleidigung der Klimaaktivistin zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 6000 Euro verurteilt. Er hatte sie mit einem sexistischen Kommentar auf Facebook angegriffen.

Pirinçci bereits wegen Volksverhetzung verurteilt

Pirinçci wollte das Geld offenbar nicht freiwillig bezahlen. So veranlassten Neubauers Anwälte eine Kontopfändung, um an den Geldbetrag zu gelangen. „Herr Pirinçci hat vielleicht gedacht, dass uns die Zwangsvollstreckung zu mühsam ist, aber wir sind da hartnäckig“, erklärte Anwalt Severin Riemenschneider von der Media Kanzlei gegenüber dem Spiegel.

In dem gepfändeten Betrag seien die Verfahrenskosten enthalten sowie 6000 Euro, die das Gericht als Entschädigungszahlung in seinem Urteil festgelegt hatte. Die Summe soll an die Organisation HateAid gespendet werden.

Akif Pirinçci ist ein deutsch-türkischer Autor, der sich unter anderem als Redner bei rechtspopulistischen und islamfeindlichen Veranstaltungen betätigt. Bereits sechs Mal wurde Pirinçci wegen strafrechtlich relevanter Äußerungen verurteilt, unter anderem aufgrund von Volksverhetzung.