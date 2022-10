Im Westen Belfasts ist ein Mann in den Räumlichkeiten eines lokalen Fußballclubs erschossen worden. Zwei maskierte Bewaffnete drangen am Sonntagnachmittag in den sogenannten Donegal Celtic FC Social Club ein, während dort Menschen gemeinsam Fußball schauten, wie die BBC berichtete.

Der Mann starb noch vor Ort. Informationen über weitere Verletzte gab es zunächst nicht, auch die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei war am Nachmittag mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz, sperrte die umliegende Umgebung ab und nahm Mordermittlungen auf.