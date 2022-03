Zehn Schwerverletzte

Belgien: Auto fährt bei Karneval in Menschengruppe – sechs Tote

Eine Karnevalsveranstaltung in Belgien endete am Sonntag in einer Katastrophe. Ein Auto raste in die Menge. Ob der Fahrer absichtlich handelte, ist noch unklar.

