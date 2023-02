Belgien: Torwart hält Elfmeter, bricht zusammen und stirbt

Torhüter Arne Espeel bricht bei einem Spiel seines Clubs KVC Winkel auf dem Platz zusammen und stirbt. In seiner Heimatstadt Sint-Eloois-Winkel ist die Trauer groß.

Belgische Fußballfans trauern um Torhüter Arne Espeel. Der 25-jährige Keeper vom Amateurclub KVC Winkel Sport B ist bei einem Spiel am Wochenende nach einem gehaltenen Elfmeter zusammengebrochen und später in der Klinik verstorben.

In belgischen Medien wird eine Stellungnahme des Teams zitiert: „Wir sind alle sehr niedergeschlagen. Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen besonders beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich.“ Mediziner vermuten nach erster Einschätzung einen Herzinfarkt als Todesursache.

Die Trauer in dem Ort Sint-Eloois-Winkel, aus dem der Torhüter stammt, ist riesig. Das Portal nieuwsblad.be zitiert den Manager Patrick Rotsaert: „Das ist eine Katastrophe und ein Schock für alle. Arne war sein ganzes Leben lang beim Verein und wurde sehr geliebt. Er war ein wunderbar sympathischer Junge, immer gut gelaunt und hilfsbereit. Das ist wirklich ein schwerer Schlag. In erster Linie für seine Familie und auch für unseren ganzen Verein.“