Belgien wird von der Ukraine Klarstellung zu Berichten fordern, wonach russische Milizen während der Angriffe in Belgorod angeblich in dem EU-Staat hergestellte Waffen eingesetzt hätten.

Der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo hat angekündigt, dass seine Regierung von Kiew Aufklärung fordern werde, nachdem an die Ukraine gelieferte belgische Waffen laut Medienberichten von russischen Anti-Kreml-Milizen bei ihren Angriffen in der russischen Grenzregion Belgorod eingesetzt wurden.

„Unser Verteidigungsministerium und seine Geheimdienste haben eine Untersuchung eingeleitet und bitten um Informationen, um festzustellen, was genau passiert ist“, sagte De Croo am Montagmorgen im belgischen Radio 1, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. „Europäische Waffen werden an die Ukraine unter der Bedingung geliefert, dass sie auf ukrainischem Territorium zum Zweck der Verteidigung dieses Territoriums eingesetzt werden. Und wir führen strenge Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist“, fügte er hinzu.

De Croo wollte sich nicht zu möglichen Konsequenzen äußern, wenn sich die Berichte bestätigten.



Zuvor hatte die Washington Post geschrieben, dass russische Gruppen, die auf der Seite der Ukraine kämpften, bei ihrem grenzüberschreitenden Angriff auf die westliche Region Russlands am 22. Mai Gewehre sowie taktische Fahrzeuge eingesetzt hätten, die angeblich in Belgien und Tschechien hergestellt worden seien. Diese sollen ursprünglich von den USA und Polen in die Ukraine geschickt worden sein.