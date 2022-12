Beliebter Berliner Traditions-Pub muss schließen

Das Rickenbackers in Berlin-Wilmersdorf ist für seine tägliche Livemusik bekannt. Doch Ende Januar muss in dem Traditionslokal das letzte Konzert stattfinden.

Das Rickenbackers Music Inn in Berlin-Wilmersdorf muss schließen. Der traditionsreiche Irish Pub ist für seine tägliche Live-Musik bekannt geworden. Wie der Eigentümer Daniel Feist in einem Beitrag auf der Webseite des Pubs bekannt gab, wird in seinem Pub das letzte Konzert Ende Januar stattfinden. Dann mache das Lokal zu, denn es sei ihm ohne Angabe von Gründen der Mietvertrag gekündigt worden.

„Tatsächlich sind die Gerüchte wahr und wir werden Ende Januar 2023 schließen. Das letzte Konzert bei uns findet am 22. Januar 2023 statt“, so Feist laut Ankündigung. Eine konkrete Aussage für die Gründe habe er vom Eigentümer leider nicht bekommen. „Aber ich gehe stark davon aus, dass auch das Rickenbackers einem Neubau weichen muss“, schreibt der Eigentümer. Der Gastronom habe laut Mitteilung einen Ersatzstandort gesucht. Aber leider „ist eine Lokalität mit Live-Musik nicht gerade der Lieblingsmieter der Eigentümer“.

Abschiedskonzerte bereits ausgebucht: So kommen Sie trotzdem rein

Unabhängig davon habe Feist sich aber letztendlich entschieden, dass seine „wundervolle und ereignisreiche Reise mit dem Rickenbackers“ nach mehr als 15 Jahren nicht weiter gehen und dann im Januar 2023 enden werde.

Feist hatte den Irish Pub an der Bundesallee in Wilmersdorf vor 15 Jahren übernommen und zum Rickenbacker's Music Inn gemacht. Das Abschlusskonzert am 22. Januar werde der Berlin Beat Club geben. Auch am 20. und 21. finden in dem Lokal Konzerte statt. Das Reservierungslimit für diese letzten Tage ist laut Website bereits erreicht. Doch mit etwas Glück kann man trotzdem einen der letzten rund 50 Plätze erhaschen, denn der Pub lässt nur knapp über die Hälfte der Kapazitäten reservieren.