Ben Zucker meidet Weltnachrichten Der 39-Jährige kennt die derzeitigen Krisen wie Corona oder Krieg aus den Nachrichten. Doch er lässt nicht alles emotional an sich herankommen. dpa

Berlin -Der Schlagersänger Ben Zucker („Na und?!“) hält sich angesichts immer neuer Krisen in der Welt inzwischen von Nachrichten eher fern. „Ich ignoriere das nicht. Aber ich bin da schon in meiner Blase“, sagte der 39-Jährige in einem Interview von Schlager Radio.