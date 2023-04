Benzin so teuer wie seit fast fünf Monaten nicht mehr Die Verbraucher merken es an der Tankstelle: Super E10 ist in den vergangenen Wochen wieder teurer geworden. Wie sieht es bei Diesel aus? dpa

Ein Mann betankt an einer Tankstelle sein Auto. Daniel Reinhardt/dpa

München -Benzin ist derzeit so teuer wie seit knapp fünf Monaten nicht mehr. In den vergangenen drei Wochen hat der Preis für einen Liter Super E10 um fast 9 Cent angezogen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete der Kraftstoff 1,822 Euro pro Liter – 2 Cent mehr als eine Woche zuvor. Zuletzt war E10 am 16. November 2022 teurer.