Die Preise für Benzin und Diesel sind in der Nacht zu Donnerstag in die Höhe geschnellt. Der sogenannte Tankrabatt war in der Nacht ausgelaufen. Eine erste Auswertung der Kosten für Super, Diesel, E10 und weitere Kraftstoffe an rund 400 Tankstellen in Berlin, Hamburg und München ergab: Anhand von der Spritpreis-Daten des ADAC ergab: E10 kostete am Donnerstagmorgen bei einem Großteil der untersuchten Tankstellen über zwei Euro. Am Mittwochmorgen lag der Preis beim Großteil der untersuchten Tankstellen noch unter 1,90 Euro, in vielen Fällen auch unter 1,80 Euro.

Für Diesel lag der Preis den ADAC-Daten zufolge bei einem Großteil der Tankstellen deutlich über 2,10 Euro, teilweise kostete der Liter sogar über 2,30 Euro. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin sagte der Berliner Zeitung am Morgen, sie sei „selbst überrascht“ über den massiven und plötzlichen Preisanstieg.

„Ich kann nur den Kopf schütteln“

Da bei ihrer Company die Preise aber zentral aus Hamburg vorgegeben würden, seien ihr die Hände gebunden. „Ich kann nur den Kopf schütteln, ich muss ja genau so tanken und zahlen wie alle anderen Autofahrer auch“, so die Frau.

Bei einer Tankstelle in Prenzlauer Berg kostete ein Liter Diesel am frühen Morgen 2,13 Euro, die Excellium-Variante sogar 2,30 Euro. Super wurde für 2,08 Euro verkauft, Super Plus für 2,25 Euro. Mit 2,02 Euro lag auch der Preis für den Liter E10 über der Marke von 2 Euro.

In einer Tankstelle am Volkspark Friedrichshain kostete der Liter Diesel am Donnerstag 2,19 Euro, für Excellium-Diesel wurden 2,36 Euro verlangt. Super wurde für 2,11 Euro verkauft, Super Plus für 2,20 Euro. Mit 2,02 Euro lag auch der Preis für den Liter E10 über der Marke von 2 Euro.

In Kreuzberg wurde am Donnerstag der Preis für den Liter mit 2,18 Euro angegeben, V-Power Diesel kostete 2,40 Euro. Der Liter Super wurde für 2,11 Euro verkauft, V-Power Racing für 2,36 Euro. E10 kostete 2,05 Euro.

Steuern: Preise werden weiter steigen

Ein Ende der Preissteigerung ist noch nicht in Sicht. Tankstellenbetreiber konnten bis Mittwoch noch zum gesenkten Steuersatz einkaufe. Daher wird erwartet, dass die Aufhebung der Steuersenkung erst in den kommenden Tagen und Wochen voll auf die Kunden durchschlägt.