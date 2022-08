Belarus hat Berichte über nächtliche Explosionen auf einem Luftwaffenstützpunkt an der Grenze zur Ukraine dementiert. Es sei „während eines Testlaufs ein Fahrzeug in Brand geraten, bei dem der Motor ausgetauscht worden war“, teilte das belarussische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Das Feuer am Vorabend sei „rechtzeitig“ gelöscht worden und es habe keine Verletzten gegeben.

Zuvor hatte es auf einem belarussischen Telegram-Kanal, der militärische Aktivitäten überwacht, geheißen, in der Nähe des Flugplatzes Sjabrowka im Südosten von Belarus seien „Explosionen“ zu hören gewesen. Zudem seien „mindestens acht Blitze“ zu sehen gewesen.

Russische Militärflugzeuge offenbar häufig auf dem Flugplatz stationiert

Ein hochrangiger Berater der belarussischen Exil-Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sagte, dass russische Militärflugzeuge häufig auf dem Flugplatz stationiert seien. Sjabrowka liegt rund 30 Kilometer von der Grenze zur Nordukraine entfernt.

Am Dienstag hatten sich mehrere Explosionen auf einem russischen Militärflugplatz auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim ereignet. Dort explodierte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums Munition. Das Gebiet sei jedoch weder beschossen noch bombardiert worden.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russische Truppen marschierten Ende Februar auch aus Belarus kommend in der Ukraine ein.