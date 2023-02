BER: Warnstreik am Freitag könnte 28 Abflüge betreffen Der von Verdi angekündigte Warnstreik an zahlreichen Flughäfen könnte indirekt auch Folgen für den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) haben. Von insgesamt 22... dpa

ARCHIV - Flughafen BER. a/Archivbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Der von Verdi angekündigte Warnstreik an zahlreichen Flughäfen könnte indirekt auch Folgen für den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) haben. Von insgesamt 220 Starts könnten 28 Abflüge nach Frankfurt, München und Stuttgart von möglichen Streichungen betroffen sein, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Mittwoch. Bisher seien aber noch keine Streichungen angemeldet worden. Passagiere, die am Freitag nach oder über Frankfurt, München und Stuttgart fliegen wollen, sollten sich vorab über ihre Flüge informieren.