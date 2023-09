Die armenischen Separatisten in Berg-Karabach haben eine Waffenruhe für die umstrittene Kaukasusregion ab Mittwoch um 11 Uhr verkündet. Demnach handelt es sich dabei um einen von der russischen Friedensmission vermittelten Waffenstillstand. Zudem erklärten sie, Verhandlungen mit Baku über die Integration der mehrheitlich von Armenierinnen und Armeniern bewohnten Region in das verfeindete Nachbarland Aserbaidschan akzeptiert zu haben, diese Gespräche sollen demnach am Donnerstag beginnen.

