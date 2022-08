Innsbruck - Die österreichische Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher (26, „Der Bergdoktor“) und ihr langjähriger Freund Felix Briegel (24) haben geheiratet. Die beiden hätten einander im engsten Familien- und Freundeskreis das Jawort gegeben, teilte Manager Michael Jodl am Montag mit.

ie standesamtliche Heirat habe am Samstag in ihrer Heimatstadt Innsbruck stattgefunden. „Es war ein so schöner Tag, den wir beide für immer im Herzen tragen werden“, wurde das Paar zitiert. Nun soll es in die Flitterwochen gehen.