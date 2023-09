US-Rapper Macklemore („Thrift Shop“) wollte seinen Auftritt auf dem Musikfestival Lollapalooza am Wochenende im Berliner Olympiastadion gebührend feiern. Wo geht das besser, als im berühmten Berghain in Berlin-Friedrichshain? Vor einiger Zeit schwärmte der 40-Jährige in einem Bild-Interview: „Ich liebe Deutschland ja deswegen, weil bei euch die Partys nach 24 Uhr erst so richtig losgehen.“ Doch im Berghain konnte Macklemore diese Party zumindest nicht erleben. Er schaffte es nicht an den Türstehern des Techno-Clubs vorbei.

Am Sonntag postete Macklemore (bürgerlich Ben Haggerty) auf Instagram eine Story, in der er schrieb: „Wenn du abgelehnt wirst, wenn du versuchst, ins Berghain zu kommen … 1/4 in meiner Karriere.“ Die Absage nahm er offenbar mit Humor, denn er versah den Post mit drei Emojis. Laut Medienberichten erzählte der Rapper bei seinem Festivalauftritt am Sonntag auf der Bühne, er habe schon mehrfach versucht, ins Berghain hereinzukommen, sei aber immer abgewiesen worden, so auch dieses Mal.

Eines steht somit fest: Prominenz ist kein Kriterium, um in dem legendären Club feiern zu können. Das mussten schon so einige Stars am eigenen Leib erleben. Macklemore reiht sich in eine Schlange an Prominenten, denen das Vergnügen im berühmten Berghain zu feiern, versagt wurde. Auch Stars wie US-Popsängerin Britney Spears und Tesla-Milliardär Elon Musk wurden in der Vergangenheit von den Türstehern abgelehnt.