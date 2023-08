Berghain: Touri-Firmen bieten Club-Besuche an, Stammgäste genervt

Der bekannteste Club Berlins ist vermutlich das Berghain. Eine lange Warteschlange, anspruchsvolle Türsteher, lauter Techno und ein hohes Maß an Exklusivität zeichnen den Club aus. Dafür erhoffen sich die Clubgänger, ungestört feiern zu können.

Doch die harte Türpolitik scheint an einigen Tagen nicht für alle Gäste gleichermaßen zu gelten. An manchen Abenden schneien offenbar Touristen in Gruppen vorbei und lassen sich den Club in aller Kürze von einem Guide zeigen, wie Berlin Live berichtet.

Berghain, Yaam und Sisyphos: Der Club-Tourismus ist nicht bei allen beliebt

Es braucht nur eine kurze Internetrecherche, um einige Anbieter zu finden. Zehn verschiedene Clubs sollen innerhalb weniger Stunden mit den Touren besucht werden können. Der Aufenthalt dauert jeweils maximal 20 Minuten. Die Touristen sollen so an einem Abend zum Beispiel ins Yaam, ins SO36, ins Sisyphos, in den Sage Club und ins Berghain gelangen.

Doch die Möglichkeit für Touristen, schnell einen Blick in viele Clubs zu werfen, kommt nicht überall gut an. „Es ist doch kein Zoo! Das ist mehr als nervig und das Gegenteil davon, warum Menschen hierherkommen“, zitiert Berlin Live einen aufgebrachten Club-Besucher auf der Online-Plattform Reddit. Viele der Feiernden zeigen sich in den sozialen Medien von dem Club-Tourismus gestört.