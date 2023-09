Baku: 192 aserbaidschanische Soldaten bei Militäroffensive in Bergkarabach getötet

Bei der Militäroffensive Aserbaidschans in der umstrittenen Kaukasusregion Bergkarabach sind in der vergangenen Woche Angaben aus Baku zufolge 192 aserbaidschanische Soldaten und ein Zivilist getötet worden. Mehr als 500 weitere aserbaidschanische Soldaten seien zudem verletzt worden, erklärte das Gesundheitsministerium am Mittwoch.

Aserbaidschan hatte die Militäroffensive am 19. September begonnen, bereits einen Tag später mussten die pro-armenischen Kämpfer von Bergkarabach eine Waffenstillstandsvereinbarung akzeptieren.

Seit Jahrzehnten kämpfen die beiden Länder um die Region, in der knapp 120.000 ethnische Armenierinnen und Armenier leben. Eriwan wirft Baku vor, eine „ethnische Säuberung“ in der umstrittenen Kaukasusregion zu planen. Seit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommen flüchteten mehr als 28.000 Menschen aus der Enklave nach Armenien. Baku will die selbsternannte Republik Bergkarabach wieder vollständig in sein Territorium eingliedern.