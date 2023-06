Ehemals Bergmannstraßenfest: Am Wochenende findet das Kreuzberg-Festival statt

Im Bergmannkiez wird am Wochenende wieder gefeiert. Über 30 Bands spielen auf den Bühnen beim Kreuzberg-Festival.

Das Straßenfest lockte bereits in der Vergangenheit zahlreiche Besucher nach Kreuzberg. Müller-Stauffenberg/imago

Auch in diesem Jahr wird der Berliner Bergmannkiez im Herzen der Hauptstadt für ein Wochenende zur Kulturmeile. Wie die Veranstalter mitteilten, findet das sogenannte Kreuzberg-Festival 2023 vom 30. Juni bis zum 2. Juli in der Kreuzbergstraße statt. Auf mehreren Bühnen wird vor Ort für musikalische Unterhaltung gesorgt. Das Programm ist bunt – für jeden Geschmack müsste etwas dabei sein. Vertreten sind zahlreiche Genres, von Ska, Pop und Reggae bis Jazz.

Früher hieß das Fest Bergmannstraßenfest, seit 2019 findet es unter dem neuen Namen Kreuzberg-Festival gegenüber des Viktoriaparks auf der Kreuzbergstraße statt.

Kreuzberg-Festival: Über 30 Bands auf drei Bühnen

Besucher des Fests können sich dabei auf über 30 Bands freuen. Die Bühnen befinden sich am Mehringdamm, in der Katzbachstraße und der Großbeerenstraße. Auch in diesem Jahr wird es entlang der Meile wieder Essensstände und Händler geben.

Mehr Infos zum Programm finden Sie auf der Website des Festivals.

Am Freitag spielen die Bands und Künstler von 16 bis 22 Uhr, danach muss im Wohngebiet die Berliner Nachtruhe eingehalten werden. Am Samstag und am Sonntag geht das Straßenfest von 11 bis 22 Uhr.

Das Festival erreichen Besucher per U-Bahn oder mit den Buslinien 248, N42, N6, M19 und 140. Von den U-Bahnhöfen Mehringdamm (U6 und U7), Gneisenaustraße (U7) und Platz der Luftbrücke (U6) kommt man zu Fuß zum Fest. Als Autofahrer muss man sich während der drei Tage auf einen Engpass an Parkplätzen sowie auf Sperrungen der Straßen in der Umgebung einstellen. Eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird daher empfohlen.