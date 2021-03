Berlin - Die Bundesregierung plant offenbar, die Kontaktbeschränkungen zu lockern. Dies geht aus Medienberichten hervor. Die Spitzen von Bund und Ländern wollen am Mittwoch über einen vierstufigen Plan beraten, der das Land schrittweise aus dem Lockdown herausführen soll. In Abhängigkeit von den Infektionswerten sollten nach und nach bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens wieder geöffnet werden können, wie aus dem Entwurf einer Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Spitzenberatungen hervorgeht.

Vor allem sollen sich den Berichten zufolge wieder mehr Freunde, Verwandte und Bekannte begegnen dürfen. Offenbar sollen Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein. Die Zahl der sich treffenden Personen werde auf fünf beschränkt. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Die Kontaktbeschränkungen könnten sogar noch weiter gelockert werden. Dazu müssen sich die Beteiligten allerdings noch auf den entsprechenden Inzidenzwert von unter 35 oder unter 50 einigen. Sollte dieser noch nicht genannte Wert wieder steigen, soll wieder von den Lockerungen Abstand genommen werden, heißt es.

Merkel rückt von Inzidenzwert von 35 ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist offenbar von einem Inzidenzwert von 35 für Lockerungen abgerückt. Dies berichtet die Bild. In der Beschlussvorlage heißt es demnach: „Bund und Länder wollen nun erproben, wie durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren 7-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden.“ Das Pandemiegeschehen werde inzwischen durch zwei Faktoren „deutlich“ verändert: „Die zunehmende Menge an Impfstoff und die Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests in sehr großen Mengen.“

Die Regeln für Gartenmärkte, Buchhandlungen und Blumengeschäfte sollen bundesweit überall gleich gelten. Das heißt: Unter Maßgabe entsprechender Hygieneauflagen sollen diese Geschäfte wieder öffnen dürfen. Auch Fahr- und Flugschulen könnten den Berichten zufolge wieder öffnen, wenn ein negativer tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest vorliegt. Das Gleiche gilt für körpernahe Dienstleistungsbetriebe.

Zwei Schnelltests pro Bürger

Auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten könnten Bild zufolge wieder öffnen. Zudem sollen Sportveranstaltungen im Freien von bis zu zehn Menschen wieder möglich sein, heißt es. Wie ntv berichtet, sollen alle Bürger bis zu zwei Schnelltests pro Woche gratis erhalten. Diese sollen allerdings nur in Testzentren oder Arztpraxen durchgeführt werden. Firmen, die ihre Mitarbeiter dazu anhalten in Präsenz zu arbeiten, sollen ebenfalls bis zu zwei Schnelltests pro Woche anbieten.