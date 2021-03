Rom - Wieder Wirbel um Astrazeneca: Der Impfstoff-Hersteller Astrazeneca lagert in Italien 29 Millionen Dosen Corona-Impfstoff. Sie seien für den Export nach Großbritannien gedacht. Ein entsprechender Bericht der italienischen Zeitung La Stampa wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Brüssel bestätigt.

Die Entdeckung ist brisant, weil Astrazeneca bei den Lieferungen an die Europäische Union sehr stark im Rückstand ist. Statt bis zu 220 Millionen Dosen will das Unternehmen den EU-Staaten bis zur Jahresmitte nur 100 Millionen liefern.

La Stampa berichtete, das Lager mit den 29 Millionen Impfdosen sei bei der italienischen Abfüllfirma Catalent in Anagni entdeckt worden. Der Impfstoff wurde nach dpa-Informationen in der niederländischen Fabrik Halix in Leiden hergestellt und dann in Italien abgefüllt.