Bericht: Bauministerin Klara Geywitz will Sanierungszwang für Häuser stoppen

Damit die EU bis 2050 klimaneutral wird, sollen Gebäude mit schlechter Energieeffizienz saniert werden. Auch in Deutschland sind Millionen Haushalte von einem Sanierungszwang betroffen. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) kündigte nun in einem Interview mit der Bild am Sonntag an, dass sie das Vorhaben der EU stoppen will: „Ich werde keinen Vorschlag unterstützen, der einen technischen Sanierungszwang für einzelne Gebäude vorsieht. Und ich gehe davon aus, dass andere EU-Länder das auch nicht tun“.

Dem Bericht zufolge hat sie einen Alternativvorschlag. So soll beim CO₂-Ausstoß nicht das einzelne Haus bewertet werden, sondern Wohnviertel insgesamt. Als neue Grundlage schlägt sie den sogenannten Quartiersansatz vor. Das würde bedeuten, dass nicht jedes einzelne Gebäude seinen CO₂-Ausstoß senkt, sondern ein Quartier insgesamt, also ein Stadtteil, Kiez oder Dorf. Geywitz: „Die gut gedämmten Neubauten im Wohnviertel sorgen dafür, dass die Altbauten nicht sofort saniert werden müssen, weil nicht jedes Haus einzeln betrachtet wird“.

Die Ministerin lehnt es demnach grundsätzlich ab, dass die Politik Hausbesitzern vorschreibt, bis wann sie die Energiebilanz ihres Hauses zu verbessern haben. Geywitz wolle stattdessen auf freiwillige Maßnahmen setzen, insbesondere nach einem Eigentümerwechsel: „Ich bin gegen gesetzlichen Sanierungszwang. Aber wenn das Haus verkauft wird, wird der Käufer schon allein wegen der hohen Energiepreise sanieren wollen. Beim Kaufpreis schlägt sich der Sanierungsbedarf natürlich nieder.“

EU: Neubauten sollen ab 2028 emissionsfrei sein

Das EU-Parlament hatte sich dafür ausgesprochen, dass Gebäude europaweit bis 2050 klimaneutral sein sollen. Schon ab 2028 sollen dafür Neubauten emissionsfrei sein, wie eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg am Dienstag beschloss. Für „schutzbedürftige Haushalte“ müsse es Hilfe geben. Mit dem Beschluss legte das Parlament seine Position für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten fest.

Neue Gebäude sollen als „Nullemissionsgebäude“ besonders wenig Energie benötigen und ihren Bedarf durch in der Nähe erzeugte Energie decken. Die Abgeordneten sprachen sich zudem dafür aus, dass alle Neubauten ab 2028 mit Solartechnik ausgestattet sein sollen, wo es „technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“ ist.

Für bereits bestehende Gebäude forderten die Abgeordneten europaweit „harmonisierte“ Energieeffizienzklassen. Auf einer Skala von A bis G – für sehr gut bis sehr schlecht – sollen Wohngebäude bis 2030 mindestens die Klasse E erreichen. Für Häuser, in denen einkommensschwache Menschen leben, sollen Ausnahmen möglich sein.