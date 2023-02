Bericht: Berliner SPD lädt zu Gesprächen über Fortführung von Rot-Grün-Rot ein

Die Sozialdemokraten wollen laut Tagesspiegel am Dienstag parallel zu den Verhandlungen mit der CDU über das bisherige Bündnis in Berlin sprechen.

Die Berliner SPD hat einem Medienbericht zufolge ihre bisherigen Bündnispartner von den Grünen und der Linkspartei zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Wie der Tagesspiegel am Sonntag aus Parteikreisen erfuhr, soll das Treffen am Dienstagnachmittag in der Parteizentrale der Berliner SPD im Kurt-Schumacher-Haus in Wedding stattfinden. Die Verhandlungen über die Fortführung von Rot-Grün-Rot unter Führung der Sozialdemokraten findet damit parallel zu den Sondierungen der CDU statt.

Am vergangenen Freitag trafen Vertreter des Wahlsiegers CDU bereits die Mitglieder des Sondierungsteams der SPD und anschließend die der Grünen. Es ging darum auszuloten, ob es eine Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und eine gemeinsame Regierung gibt. Am Montag wollen CDU und SPD weiter reden, Christdemokraten und Grüne setzen am Mittwoch ihre Gespräche fort.

Kai Wegner: Eine Präferenz gibt es bisher nicht

Alle drei Parteien bezeichneten die jeweils mehrstündigen Gespräche zum Auftakt als gut. CDU-Spitzenkandidat und Landeschef Kai Wegner ließ sich nicht in die Karten gucken, ob es mit der SPD besser lief als mit den Grünen oder andersherum: „Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es bei der einen Partei mehr Überstimmung oder mehr Dissens gab“, sagte er. „Es waren einfach gute Gespräche mit beiden Parteien.“ Eine Präferenz gebe es nicht. „Wir gehen weiterhin sehr offen auch in die zweiten Gespräche.“

Wegner will versuchen, eine Zweierkoalition mit der SPD oder mit den Grünen zu schmieden und als Regierungschef ins Rathaus einzuziehen. „Wir sind auf der Suche, auf dem Weg, eine stabile Berlin-Koalition zu bilden“, sagte er. „Wir haben zwei Möglichkeiten für stabile Koalitionen in Berlin: Schwarz-Rot und Schwarz-Grün. Wir ziehen beides in Erwägung, wir halten beides für realistisch und machbar.“

Ob eine Regierung unter Führung der siegreichen CDU zustande kommt, ist aber offen, denn auch das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linken hätte eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus. Die drei Partner wollen daher untereinander ebenfalls Sondierungsgespräche führen. Damit wird ebenfalls für die kommende Woche gerechnet. Sollte es mit Rot-Grün-Rot in Berlin weitergehen, könnte die seit Dezember 2021 regierende Giffey im Amt bleiben.