Bericht: Boris Becker erstattet Anzeige gegen Cathy Hummels

Die Ex-Frau von Mats Hummels soll in ihrem Podcast „Shitstorms“ über den Tennis-Star gelästert haben. Nun soll Becker Anzeige erstattet haben.

Tennis-Star Boris Becker soll einem Bericht zufolge Strafanzeige gegen Cathy Hummels wegen übler Nachrede in der Öffentlichkeit erstattet haben. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Hummels sich in ihrem Podcast „Shitstorms“ zusammen mit Comedian Matze Knop schlecht über Boris Becker geäußert haben.

„Es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat“, wird Hummels im Podcast zitiert. „Der hat Menschen verarscht, der hat sie ruiniert. Das muss man absitzen. Da bin ich mega-ernst.“ Becker habe „viele Menschen geprellt, betrogen und verarscht“, so die Hummels-Zitate.

Boris Becker kam früher aus Gefängnis frei: Jetzt Zoff mit Cathy Hummels

Boris Becker wurde im April in London wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Vor zwei Wochen wurde er aus dem Gefängnis entlassen und aus England abgeschoben. Eigentlich sollte er 15 Monate seiner Haftstrafe absitzen, aufgrund einer Sonderregelung in Großbritannien, wonach ausländische Häftlinge nach einer bestimmten Zeit in ihre Heimat abgeschoben werden können, kam er früher frei.

Cathy Hummels ist die Ex-Frau des deutsche Fußballnationalspielers Mats Hummels. Das Paar heiratete im Jahr 2015 und hat einen gemeinsamen Sohn. Ende diesen Jahres ließen sie sich scheiden.