Bericht: Boris Becker ist auf freiem Fuß

Nach mehreren Monaten in einem britischen Gefängnis ist Boris Becker offenbar in die Freiheit entlassen worden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist Boris Becker seit dem Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit wieder auf freiem Fuß.

Zuvor saß er über sieben Monate in einem britischen Gefängnis in Oxfordshire. Nun wurde er entlassen. Vorher wurde bereits bekannt gegeben, dass er nach Deutschland abgeschoben werden soll.

Becker wurde zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, von der er ursprünglich mindestens 15 Monate absitzen sollte. Laut britischen Medien soll der sechsmalige Grand-Slam-Sieger aber von einem Verfahren profitieren, das den Druck auf die überfüllten britischen Gefängnisse lindern soll. Den Berichten zufolge wird Becker noch vor Weihnachten nach Deutschland zurückkehren und dann wieder auf freiem Fuß leben können.

Doku zeigt intime Einblicke in Beckers Leben

Boris Becker hat in einer Dokumentation Einblicke in sein Seelenleben rund um den „Tiefpunkt“ seines Lebens gegeben. Der Streamingdienst Apple TV+ kündigte parallel zu Spekulationen über eine Überführung der wegen Insolvenzvergehen verurteilten Tennis-Ikone nach Deutschland eine zweiteilige Produktion an, die noch keinen Namen oder Erscheinungsdatum hat.

Ein erster Ausschnitt der Doku, die auf einem „besonderen Zugang“ zu Becker über mehr als drei Jahre und Gesprächen bis zu seiner Inhaftierung im April beruhen soll, wurde veröffentlicht. Er zeigt den heute 55-Jährigen mit stark geröteten Augen offenbar kurz vor Bekanntgabe des Strafmaßes vor der Kamera.

„Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht“, sagte Becker mit brüchiger Stimme: „Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Ich werde mich dem stellen und mich nicht verstecken oder weglaufen.“ Er werde seine Strafe akzeptieren: „Es ist jetzt Mittwochnachmittag. Am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen.“