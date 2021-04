Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwägt laut einem Medienbericht angeblich deutlich härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll ein bundesweit einheitlicher Lockdown im Gespräch sein. Anlass der Überlegungen seien die seit Wochen steigenden Corona-Infektionszahlen. Dem Bericht zufolge ist von weitgehenden Schulschließungen und möglicherweise auch von Ausgangsbeschränkungen am Tag die Rede.

Eine Entscheidung über die Maßnahmen könnte, so heißt es, nach Ostern fallen. Es sei aber noch nichts entschieden, so ein Unions-Politiker, der mutmaßlich an den Gesprächen teilnahm.