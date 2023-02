Bericht: Polizeibekannte Clan-Mitglieder spähen Münz-Messe in Berlin aus

Eine Überwachungskamera hängt in einem Ausstellungsraum (Symbolbild). Ermittler können nach Straftaten auf die Aufnahmen zugreifen. Peter Kneffel/dpa

Mehr als 300 Aussteller haben am Wochenende bei der Messe World Money Fair kostbare Münzen im Estrel Berlin-Neukölln ausgestellt. Interessierte konnten seltene Münzen aus zahlreichen Ländern, spezielle Gedenkmünzen und hochkarätige Sondermünzen bestaunen. Die Raritäten sollen einem Bericht der B.Z. zufolge auch das Interesse der Organisierten Kriminalität geweckt haben.

Zivilfahnder des LKA sollen demnach mehrere Männer erkannt und observiert haben, die einem Berliner Clan zuordnen seien. Die polizeibekannten Männer sollen sich in den Ausstellungshallen rumgetrieben haben. Das ist zwar nicht verboten, aber ungewöhnlich. „Das sind garantiert keine Numismatiker, die an Fachsimpeleien interessiert sind“, so ein Beamter zur B.Z. „Das Ganze wirkte auf unsere Klientel wie ein Magnet.“

Beute machten sie wohl aber zunächst nicht. Bis zum Ende der Messe (Sonntag um 16 Uhr) waren der Polizei keine größeren Straftaten bekannt geworden.