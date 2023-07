Bericht: Die Hauptphase der Ukraine-Gegenoffensive hat begonnen

Am Mittwoch behaupteten russische Beamte und Militärblogger, die ukrainischen Streitkräfte hätten eine Großoffensive in der Region Saporischschja gestartet. Einem Bericht der New York Times zufolge, der sich auf Quellen im Pentagon beruft, hat Kiew tatsächlich mit der Hauptphase seiner Gegenoffensive begonnen und zahlreiche vom Westen ausgebildete Reservisten in den Kampf geschickt, um Moskaus Macht im Süden zu brechen. Ob dies gleichzeitig der Beginn eines groß angelegten Angriffs ist, bleibt unklar.

„Beamte des Weißen Hauses und des Pentagons sagten am Mittwoch unter der Bedingung der Anonymität, um interne Überlegungen zu erörtern, dass sie die verstärkten Aktivitäten mit großem Interesse beobachten und dass ukrainische Beamte ihnen gesagt hätten, dass die neue Operation, wenn sie erfolgreich sei, eine bis drei Wochen dauern würde“, schreibt die New York Times. „Dies ist der große Test“, sagte ein hoher Beamter der Zeitung gegenüber. Die ukrainischen Behörden lehnten es ab, die Angriffe zu bestätigen.

Russland: „Die zweite Welle der Gegenoffensive hat begonnen“

Einen Tag zuvor hatten russische Staatsmedien unter Berufung auf den Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, berichtet, die russischen Streitkräfte hätten einen „massiven Panzerangriff“ der ukrainischen Armee in der Region Saporischschja „zurückgeschlagen, 22 feindliche Panzer zerstört und ihre Stellungen gehalten“.

„Die zweite Welle der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte hat begonnen“, schrieb Wladimir Rogow, ein Mitglied der von Russland installierten militärisch-zivilen Verwaltung von Saporischschja, am Mittwoch auf Telegram. „Der Feind hat maximale Kräfte geschickt, um unsere Verteidigung in Richtung Orechow (Orichiw) zu durchbrechen. Nach massiven Artillerievorbereitungen und Luftangriffen stürmten die [Ukrainer] heute früh unsere Stellungen bei Rabotino“, fügte er hinzu.

Pentagon: Verbleibende Reserven werden jetzt gebunden

Wie die New York Times in Erinnerung ruft, haben die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder nach Angaben des Pentagon etwa 63.000 ukrainische Truppen ausgebildet und mehr als 150 moderne Kampfpanzer, eine weitaus größere Zahl älterer Panzer, Hunderte von Schützenpanzern und Tausende anderer gepanzerter Fahrzeuge bereitgestellt. „All diese Zahlen steigen weiter an, und ein Großteil dieser Arbeitskräfte und Ausrüstung wurde bisher in Reserve gehalten, da die ukrainischen Streitkräfte darum kämpften, eine strategische Schwachstelle zu finden - oder zu schaffen - die sie ausnutzen konnten“.



Die von der Zeitung zitierten amerikanischen Beamten behaupten, dass der größte Teil der verbleibenden Reserven jetzt gebunden werde.