Laut einem aktuellen Bericht soll Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, eine weitere Verschärfung der EU-Einreise für russische Staatsbürger angedeutet haben.

Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte den EU-Politiker: „Die EU-Außenminister waren sich einig, dass die EU-Länder die Kontrolle ihrer Grenzen und aller Einreisenden sicherstellen sollten.“. Dies bedeute offensichtlich, dass ein EU-Visum russischer Touristen keine Garantie mehr für die Einreise in die Europäische Union darstelle, heißt es weiter. Die Aussage soll am Montag per Videoschalte in einer interparlamentarischen Konferenz der EU in Prag getroffen worden sein.

Für Russen: Einreiseregeln wurden jüngst verschärft

Wegen des Ukraine-Kriegs will die Europäische Union russischen Staatsbürgern die Einreise erschweren: Die EU plant, ein 15 Jahre altes Abkommen mit Russland zur erleichterten Visa-Vergabe aufkündigen, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am vergangenen Mittwoch nach Beratungen der EU-Außenminister in Prag ankündigte.

Die EU-Länder hatten wochenlang um die Einreisebeschränkungen gestritten. Mit der Grundsatzeinigung werde die Zahl neuer Visa für russische Staatsbürger nun „erheblich reduziert“, sagte Borrell.

Das EU-Abkommen zur erleichterten Visa-Vergabe von 2007 sieht vor, dass russische Touristen in der Regel innerhalb von zehn Werktagen und zum ermäßigten Preis von 35 Euro ein Schengen-Visum erhalten können.

Schengen-Visum ermöglicht Reisen ohne Grenzkontrollen

Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex gab es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar knapp eine Million Einreisen von Russen auf dem Landweg in die EU. Die meisten erfolgten über die Nachbarstaaten Estland und Finnland.

Diese beiden EU-Länder sowie Lettland, Litauen und Tschechien haben auf nationaler Ebene weitgehende Einreiseverbote für Russen angekündigt oder bereits umgesetzt. Auch Polen prüft einen solchen Schritt. Ausnahmen gibt es für humanitäre Visa.

Ist ein Schengen-Visum einmal erstellt, können die Inhaber damit für bis zu 90 Tage innerhalb von 180 Tagen im Raum ohne Grenzkontrollen reisen. Dieser umfasst 22 der 27 EU-Länder sowie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein.