Der russische General Sergei Surowikin, der einem Bericht der New York Times zufolge bereits vor dem Wagner-Aufstand von Jewgeni Prigoschins Revolte-Plänen gewusst habe soll, soll bereits einen Tag nach der Meuterei festgenommen worden sein. Das berichtet die Moscow Times unter Berufung auf zwei Quellen aus dem russischen Verteidigungsministerium. Offiziell hat sich das Ministerium bis dato nicht geäußert.



Den US-Beamten zufolge konnte der Chef der Wagner-Gruppe den Aufstand vom 24. Juni nicht geplant haben, ohne Unterstützung aus dem Militär erhalten zu haben. Öffentlich rief Surowikin, der vom 8. Oktober 2022 bis zum 11. Januar 2023 Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine war, die Wagner-Söldner allerdings zur Beendigung des Vormarsches auf.

Sergei Surowikin sitzt in Untersuchungshaft

Gerüchte über eine Festnahme des wegen seines brutalen Vorgehens in Syrien in russischen Medien als General Armageddon bekannten Surowikins waren zuvor von dem russischen Militärblogger Wladimir Romanow verbreitet worden. Ihm zufolge habe sich der Zugriff einen Tag nach dem Aufstand der Wagner-Söldner ereignet. Seitdem sitze der General in der Untersuchungshaftanstalt Lefortowo östlich des Moskauer Zentrums.



Am Samstag kam es in Russland zur Eskalation im Konflikt zwischen Prigoschin und der Regierung in Moskau. Prigoschin und seine Kämpfer marschierten in der Nacht zum Samstag auf russisches Territorium ein. Am Samstagabend brach Prigoschin nach etwa 24 Stunden den Marsch seiner Soldaten auf die russischen Hauptstadt etwa 200 Kilometer vor der Stadtgrenze überraschend wieder ab.