Bericht: Frau aus Halle nach Corona-Impfung im Rollstuhl

Oxana G. aus Halle erhielt im August 2021 die zweite Corona-Impfung und klagt seitdem über starke Schmerzen. Was ihre Anwälte wollen und was die WHO sagt.

Wegen mutmaßlicher Schäden nach Corona-Impfungen beschäftigen sich die Gerichte bundesweit derzeit mit 185 Zivilklagen. Eine Betroffenen, die auf eine erfolgreiche Schadensersatzklage hofft, ist Oxana G. aus Halle/Salle. Der Bild sagte sie: „Mein Leben – wie ich es vorher kannte – habe ich verloren. Ich hoffe, dass meine Familie und ich jetzt endlich Schadensersatz und Hilfe erhalten.“

Dem Bild-Bericht zufolge hat Oxana G. seit der zweiten Corona-Impfung starke Schmerzen und ist nach eigener Aussage auf den Rollstuhl angewiesen.

„Mein Schicksal ist eins, das sich hinter diesen Klagen verbirgt“, erzählt Oxana G. Nach der Zweit-Impfung im August 2021 traten die Beschwerden auf. „Es begann mit Kopfschmerzen, Müdigkeit, Atemnot.“ Anfang November 2021 der Totalzusammenbruch. Oxana kann nicht mehr arbeiten. Haushalt und Kinder versorgt ihr Mann. „Heute liege ich im Bett, muss wegen meiner Lichtempfindlichkeit die Wohnung verdunkeln.“ Ihre Anwälte wollen jetzt von Impfstoffhersteller Biontech 100.000 Euro Schadensersatz.

WHO: Covid-Impfstoffe haben eine Million Menschenleben gerettet

Trotz der Schwierigkeiten spricht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einem vollen Erfolg, wenn es um die Impfstoffe geht: Corona-Impfstoffe haben einer wissenschaftlichen Einschätzung zufolge in Europa und Ländern der ehemaligen Sowjetunion seit Ende 2020 mehr als eine Million Leben gerettet. Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Berechnet wurde diese Zahl auf Grundlage von Todeszahlen und verabreichten Impfdosen in 26 Ländern. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund drei Jahren starben in der WHO-Region Europa dem Bericht zufolge mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich an Covid-19.

Die Wirksamkeit der Impfstoffe wurde je nach vorherrschender Corona-Variante für die jeweiligen Wellen der Pandemie unterschiedlich gewichtet. Indirekte Auswirkungen der Impfungen seien nicht berücksichtigt worden. Die meisten Menschen (96 Prozent), die durch die Impfstoffe gerettet wurden, waren laut dem Bericht älter als 60 Jahre. Besonders viele Todesfälle konnten während der Omikron-Welle verhindert werden. Die Zahl der durch Impfungen geretteten Leben in dieser Phase wurde auf knapp 570.000 geschätzt.

Der zuständige Bereichsleiter der WHO für Europa, Richard Pebody, rief ungeimpfte Menschen dazu auf, sich schützen zu lassen. „Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch die Covid-19-Vakzine in ganz Europa in der Pandemie gerettet wurden“, sagte Pebody einer Mitteilung zufolge.

Die Region Europa der Weltgesundheitsorganisation umfasst 53 Länder, dazu gehören neben den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums auch Russland und mehrere Länder des Kaukasus und Zentralasiens.