Russlands staatlicher Energiekonzern Gazprom scheint mehr als nur Erdgas zu liefern. Dem Wall Street Journal zufolge trägt er aktiv dazu bei, Kämpfer an die Frontlinien des russischen Krieges gegen die Ukraine zu bringen.

Der Konzern, der Anfang Februar vom Kreml dazu ermächtigt worden sei, habe in den letzten Monaten, private Sicherheitsfirmen gegründet und zusätzliche Truppen für den Krieg gegen Russland rekrutiert, wobei er häufig auf Weisung des Verteidigungsministeriums kämpft. Obwohl die Sicherheitsfirmen unter dem Vorwand gegründet worden sind, den russischen Energiesektor zu verteidigen, landeten die Rekruten Wochen später in der Ukraine, berichtete das WSJ.

Einige Mitglieder der Gruppe, bestehend aus ehemaligen Soldaten und Sicherheitspersonal des Unternehmens, wurden zwangsrekrutiert. Sie seien auf einem russischen Stützpunkt ausgebildet und nach Bachmut verschleppt worden, dem Gebiet der Ostukraine, in dem es in den letzten Monaten zu den heftigsten Kämpfen gekommen ist. „Ich möchte meinen Kollegen bei Gazprom sagen: Gehen Sie nicht in die Ukraine, bleiben Sie zu Hause“, sagte ein ehemaliger Sicherheitsbeamter von Gazprom, der in die Ukraine geschickt und dort verletzt wurde, in einem dem WSJ vorliegenden Video.



Auf Anfragen der Zeitung habe Gazprom bisher nicht reagiert.

Dies ist nicht das erste Mal, dass solche Vorwürfe auftauchen. Seit letztem Februar deuten viele im Internet veröffentlichte Videos darauf hin, dass sich das interne Sicherheitspersonal von Gazprom zu Freiwilligeneinheiten zusammengeschlossen hat. Die bekannteste unter ihnen heißt Potok, was „Strom“ bedeutet – derselbe Name, den auch die inzwischen stillgelegte Nord Stream-Pipeline von Gazprom auf Russisch trägt.



Jewgeni Prigoschin, der berüchtigte Wagner-Chef, behauptete im April, er habe mit mehreren Rekruten aus Potok gesprochen.