In Schweden verschwinden derzeit vermehrt Radarkameras. Medien mutmaßen, dass Russland sie im Krieg gegen die Ukraine einsetzen könnte.

Tauchen gestohlene schwedische Blitzer in der Ukraine auf?

Kriminelle haben es offenbar auf schwedische Radarkameras abgesehen. In dem skandinavischen Land sind in den vergangenen Monaten eine Vielzahl an Blitzer-Kameras gestohlen worden.

Laut einem Bericht der schwedischen Boulevardzeitung Aftonbladet handelt es sich bei dem Diebesgut um digitale Spiegelreflexkameras der Marke Canon. Die Zeitung mutmaßt, die verschwundenen Bauteile könnten auf russischer Seite im Krieg gegen die Ukraine zum Einsatz kommen. Die Kameras würden demnach in russischen Aufklärungsdrohnen verbaut werden.

Das schwedische Justizministerium erklärte auf Anfrage der Zeitung, dass man Kenntnis von den Informationen über die Verbindung zwischen den Diebstählen und den selbstgebauten russischen Drohnen habe. Der nationale Geheimdienst ist dem besagten Ministerium unterstellt. Weitere Details nannte die Behörde zunächst nicht.

Zeigt ein ukrainisches Video Indizien?

Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte im Frühjahr ein Video veröffentlicht, welches eine zerlegte russische Drohne zeigt. Es ist erkennbar, dass eine Canon-Kamera mit Klettverschluss an einer Stahlplatte befestigt worden ist. Zudem zeigt das Video einen Treibstofftank, der aus einer handelsüblichen PET-Flasche besteht. Woher die Bauteile stammen, ist unklar. Der Twitter-Nutzer Caesar teilte das Video.

Ukrainian soldier dismantled the Russian Orlan drone, debunking the Russian drone myth. pic.twitter.com/exFbA0y5Eu — Caesar (@Ninja998998) April 11, 2022

Die schwedische Verkehrsbehörde registrierte rund hundert gestohlene Kameras. Die Tatorte waren dabei auf das gesamte Land verteilt, heißt es in dem Zeitungsbericht. Der entstandene Schaden beläuft sich laut dem schwedischen Staat auf rund 250.000 schwedische Kronen – etwa 22.550 Euro.