Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung soll Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Partei Freie Wähler und Bayerischer Wirtschaftsminister, als 17-Jähriger ein antisemitisches Pamphlet verfasst haben. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf anonyme Quellen. In dem Flugblatt, das auf dem Schulklo zirkuliert sein soll, ist unter anderem vom „Vergnügungsviertel Auschwitz“ die Rede. Ein Faksimile der Hetzschrift liegt der Berliner Zeitung vor.

Im Schuljahr 1987/88 ist Hubert Aiwanger Schüler des Burkhart-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg, Niederbayern. Er geht in die elfte Klasse. In dieser Zeit taucht in der Schule ein Pamphlet auf, das den Holocaust ins Lächerliche zieht. Der Titel: „Bundeswettbewerb – Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ Offenkundig handelt es sich um eine Parodie auf den Schülerwettbewerb „Deutsche Geschichte“, an dem auch das Burkhart-Gymnasium damals teilnimmt.

Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger – „Vergnügungsviertel Auschwitz“

Teilnahmeberechtigt an dem „Wettbewerb“ sei jeder, heißt es auf dem maschinengetippten Blatt Papier, der Deutscher sei und sich auf deutschem Boden aufhielte. Für die Plätze 1 bis 6 sind folgende „Preise“ aufgeführt: „Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“, „Ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab (Ort nach Belieben)“,„ Einjähriger Aufenthalt in Dachau (Freie Kost und Logie)“, „Ein kostenloser Genickschuß“, „Eine kostenlose Kopfamputation durch Fallbeil“, „Eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe (Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager)“.

Die @SZ berichtet, dass Hubert Aiwanger wahrscheinlich Urheber dieses widerlichen antisemitischen Flugblatts ist. pic.twitter.com/FC8jORoL6l — Krsto Lazarević (@Krstorevic) August 25, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Süddeutsche Zeitung will mit mehreren anonymen Quellen gesprochen haben, die Aiwangers Autorschaft bestätigt haben sollen. Demnach soll Aiwanger als Urheber des Pamphlets zur Verantwortung gezogen worden sein. Aiwanger bestreitet jedoch alle Vorwürfe.

Sprecher: Aiwanger werde sich gegen „Schmutzkampagne“ wehren

Ein Sprecher des Politikers richtete der Süddeutschen Zeitung auf Anfrage aus, Hubert Aiwanger habe „so etwas nicht produziert“. Der Sprecher drohte zudem der Süddeutschen Zeitung mit rechtlichen Schritten: Sollte diese über das Flugblatt berichten, kündigt er an, dass sich Aiwanger juristisch „gegen diese Schmutzkampagne“ wehren werde. Auch die Berliner Zeitung fragte Aiwanger schriftlich um ein Statement an. Die Anfrage blieb allerdings bis jetzt noch unbeantwortet.