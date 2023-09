Der US-amerikanische Rapper Kanye West hat sich in Berlin offenbar in eine lange Schlange gestellt, um auf einen Döner zu warten. Wie das Nachrichtenportal T-Online berichtet, war der US-Superstar wohl am Donnerstag gemeinsam mit seiner Partnerin Bianca Censori in der deutschen Hauptstadt unterwegs.

Der Versuch eines Begleiters, die zwei an der langen Schlange vor Berlins wohl bekanntestem Dönerladen „Mustafa's Gemüsekebap“ in Kreuzberg vorbeizuschleusen, schlug dem Bericht zufolge fehl. Angestellte des Imbisses bestätigten das einem Reporter. Demnach hatte der Chef der Dönerbude das Gesuch des Dritten abgelehnt. Der in Schwarz gekleidete West und seine Begleiterin mussten sich – wie alle anderen – ganz hinten anstellen.

Ye & Bianca today in the line to order their kebab in Berlin pic.twitter.com/doOaCL32y4 — Donda Times (@dondatimes) September 14, 2023

Kanye West bei „Mustafas Gemüsekebap“: Das soll er bestellt haben

Unerkannt blieb der US-Superstar dabei jedoch nicht. Ein Video, das auf Twitter kursiert, soll den Rapper und seine Freundin wartend am Mehringdamm zeigen. Weitere Gäste des Döner-Imbisses fotografierten Kanye West und posteten die Bilder in den sozialen Medien. „Stell dir vor, du stehst einfach für einen Döner an und Kanye West steht vor dir“, schreibt etwa ein erstaunter Instagram-User. Nach Angaben von T-Online haben West und seine Freundin vier Döner bestellt, darunter einen ohne Zwiebeln.

„Mustafas Gemüsekebap“ ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Seit Jahren findet sich vor der unscheinbaren Dönerbude am Mehringdamm stets eine lange Schlange. Einen zweiten Imbiss gibt es an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain. Auch dort gibt es Hähnchen-, Dürüm- und Gemüse-Döner nach Hausrezept mit Fleisch, gebratenem Gemüse und verschiedenen Soßen.