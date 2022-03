Der sogenannte Freedom Day soll erneut verschoben werden. Die Landesregierungen der Bundesländer wollen die bisherigen Corona-Regeln wie Maskenpflicht in Schulen, Geschäften und Supermärkten offenbar weiterhin durchsetzen. Auch nach dem 2. April. Das geht aus einem Beschlussentwurf für die Sonder-Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Montag hervor, aus dem der Business Insider zitiert. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr. Um 15.30 Uhr will sich dann Gesundheitsminister Karl Lauterbach äußern.

Aus Berliner Senatskreisen hieß es am Montag hingegen, man wolle die strengen Regeln und Verbote bei der nächsten Sitzung am Dienstag nicht verlängern. Die GMK-Sitzung sei im Senat kein Thema. Am kommenden Samstag würden wie geplant in Berlin die deutlich milderen Basisschutzmaßnahmen greifen. Eine Beschlussvorlage liegt der Berliner Zeitung vor. Zum Basisschutz, den Berlin am Dienstag beschließt, zählt die Maskenpflicht im ÖPNV sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Auch die Testpflicht in Kitas und Schulen soll bleiben. Mehr aber nicht. Von 2G- oder 3G-Regelung ist in Berlin keine Rede mehr. Ähnlich will man in Brandenburg verfahren, wo das Kabinett ebenfalls am Dienstag nur den milderen Basisschutz beschließen möchte.

Ganz anders die Gesundheitsminister: Laut dem Beschlussentwurf der GMK soll die aktuell bis zum 2. April geltende Übergangsregelung nochmals um mindestens vier Wochen verlängert werden. In diesem Fall würden Maskenpflicht in Innenräumen, 2G/3G-Regelungen in Restaurants und Bars sowie Teilnehmer-Obergrenzen bei Veranstaltungen bis mindestens Mai gelten.

„Gerade mit Blick auf die derzeitige Infektionslage benötigen die Länder robuste Befugnisse für die erforderlichen Schutzmaßnahmen“, heißt es in dem Papier. Die Länder bemängeln unklare gesetzliche Regelungen, die es erschweren würden, die geplanten Basisschutzmaßnahmen und Hotspot-Regelungen zielgenau umzusetzen. Die Hotspot-Regelung besagt, dass spätestens nach dem 2. April nur in Hotspots Corona-Verbote verhängt werden können, die über die sogenannten Basisschutzmaßnahmen hinausgehen. Basisschutzmaßnahmen sind etwa Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Gemeinschaftsunterkünften und im Öffentlichen Personennahverkehr. Dazu eine Testpflicht für Kliniken, Pflegeheime, Schulen und Kitas.

Die Länder fordern aber eine klare Definition, was genau ein Hotspot sei und ab wann Hotspot-Regelungen beschlossen werden könnten. In der Beschlussvorlage heißt es: „Für das Bestehen eines ‚Hot Spots‘ müssen geeignete Kriterien klar und vollziehbar vorgegeben werden. Die Kriterien des Gesetzes, wie z. B. ‚erhöhte Pathogenität‘ oder ‚besonders hohe Anzahl von Neuinfektionen/ besonders starker Anstieg an Neuinfektionen‘ oder ‚Überlastung der Krankenhauskapazitäten‘, sind ohne weitere Erläuterung und Vorgaben nicht rechtssicher handhabbar und lassen divergierende Anwendungen in den Ländern befürchten. Hier sollten zumindest weitergehende Auslegungshinweise gegeben werden, ohne dass konkrete Grenzwerte festgelegt werden.“

Zudem sollen auch ganze Bundesländer zum Hotspot erklärt werden können, fordern die Gesundheitsminister der Länder. Bis die Gesetze entsprechend angepasst seien, sollen die bisherigen Verbote und Einschränkungen weiter gelten.