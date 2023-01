Bericht: So viele Kinder und Erwachsene starben im Iran bei Protesten Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini löst seit Mitte September 2022 Massenproteste im Iran aus. Seitdem wurden Tausende verhaftet und Hunderte starben. dpa

Eine Iranerin protestiert in Teheran gegen das Mullah-Regime. AP/Middle East Images

Teheran -Im Iran sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Beginn der systemkritischen Kundgebungen vor mehr als vier Monaten mindestens 527 Menschen bei Protesten getötet worden. Darunter seien auch 71 Minderjährige, hieß es am Sonntag in einem Bericht der Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA. Zudem seien 70 Angehörige von Polizei und anderen Sicherheitsorganen ums Leben gekommen.