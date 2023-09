Die Nato wird im kommenden Frühjahr ihre größte Militärübung seit dem Kalten Krieg abhalten, wie die Financial Times am Montag berichtete. Ziel wäre es, die Bereitschaft des Bündnisses zu testen, einen hypothetischen russischen Angriff gegen einen Nato-Staat abzuwehren.

An den Übungen „Steadfast Defender“ wird das gemeinsame Kommando der Organisation zusammen mit rund 41.000 Militärangehörigen teilnehmen. Wie die Tageszeitung schreibt, erstrecken sich die Übungen über mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, Polen und die baltischen Staaten. Zwischen 500 und 700 Luftkampfsimulationen werden durchgeführt, mehr als 50 Schiffe werden ebenfalls teilnehmen.

Nato-Übung: Russland wird als Occasus bezeichnet

In der Übung wird Russland als Occasus bezeichnet – es ist nicht das erste Mal, dass der fiktive Name im Zusammenhang mit Nato-Übungen verwendet wird. Das lateinische Wort kann als „Untergang“ übersetzt werden. Es ist jedoch das erste Mal, dass echte geografische Daten verwendet werden, „um realistischere Szenarien für die Truppen zu erstellen“, wie die Zeitung schreibt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Insgesamt werden 32 Länder teilnehmen, darunter auch Schweden, dessen Nato-Beitritt von der Türkei noch nicht ratifiziert worden ist.

Großmanöver „Northern Coasts“ in der Ostsee angelaufen

Derzeit führen die Nato-Staaten in der Ostsee groß angelegte Militärübungen durch, bei denen zum ersten Mal der Schwerpunkt auf einer hochentwickelten Kriegsführung und der kollektiven Verteidigung der Nato-Bündnispartner liegt.

„Rund 30 Kriegsschiffe und 3.200 Soldaten aus 14 Nationen werden an der jährlichen zweiwöchigen Marineübung ‚Northern Coasts‘ ... in der Ostsee, hauptsächlich vor den Küsten Estlands und Lettlands, teilnehmen“, teilte die Nato in einer Erklärung mit. „Die von der Deutschen Marine geleitete Übung ‚Northern Coasts‘ ist eine der größten Übungen in der Region und konzentriert sich zum ersten Mal auf die Hochleistungskriegsführung und die kollektive Verteidigung der NATO-Verbündeten.“