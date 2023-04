Bericht: Nato verbietet Mitarbeitern TikTok

In den USA wird ein grundsätzliches Verbot von TikTok diskutiert. Nun macht eine Regierungsbehörde offiziell den ersten Schritt.

Zwei Nato-Beamten zufolge verbietet die Nato offenbar die App Tiktok auf ihren zur Verfügung gestellten Geräten. Dies geht aus einem Bericht von CNN hervor. Demnach schickten Nato-Beamte am Freitagmorgen eine Nachricht an die Mitarbeiter, in der das Verbot angekündigt wurde.

Cybersicherheit sei für die Nato unabdingbar, sagte eine hochrangiger Mitarbeiter gegenüber CNN. Das Militärbündnis habe „strenge Anforderungen“ für die Bestimmung von Anträgen für den offiziellen geschäftlichen Gebrauch, so der Beamte weiter. Daher sei TikTok auf Nato-Smartphone nicht verfügbar.

Hat die chinesische Regierung Zugriff auf TikTok-Daten oder nicht?

CNN berichtet, dass TikTok aufgrund interner technischer Beschränkungen ohnehin auf der Geräten nicht wirklich zugänglich gewesen sei. Die Notiz an die Mitarbeiter macht das Verbot jedoch offiziell. Die Nato ist offenbar die erste Regierungsinstitution, die das Nutzen der App verbietet. Der Grund sind Befürchtungen, dass die chinesische Regierung über ihre chinesische Muttergesellschaft Bytedance Zugriff auf die Daten von TikTok-Benutzern haben könnte.

In den USA wird ein grundsätzliches Verbot von TikTok diskutiert. Der Vorstandsvorsitzende von Tiktok, Shou Chew, stellte Anfang des Monats vor dem US-Kongress klar, dass das Unternehmen vollkommen unabhängig von der chinesischen Regierung arbeite. Er sagte, dass er „keine Beweise dafür gesehen habe, dass die chinesische Regierung Zugang zu diesen Daten hat; Sie haben uns nie gefragt, wir haben es nicht bereitgestellt.“ Westliche Regierungen sind jedoch nach wie vor misstrauisch.