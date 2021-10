Wien - Wegen der jüngsten Skandale in der österreichischen Regierung ist Kanzler Sebastian Kurz am Samstagabend zurückzutreten. Gegen Kurz ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Korruption. Er soll angeblich Medienberichterstattung gekauft haben. Er betonte auf einer Pressekonferenz vor Journalisten, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe falsch seien. „Der Koalitionspartner hat sich klar gegen mich positioniert. Ich würde mir wünschen, wenn die Unschuldsvermutung für jeden gleich gelten würde“ ,so Kurz.

Er räumte Fehlverhalten ein. Die eine oder andere SMS sei im Eifer des Gefechts formuliert worden. „Doch ich bin auch nur ein Mensch mit Fehlern.“ Zum Schluss sagte Sebastian Kurz: „Mein Land ist mir wichtiger als meine Person “. Er werde seine politische Arbeit in der Partei fortsetzen. Nachfolger als Regierungschef wird der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg.