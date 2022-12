Geiselnahme: Schüsse in Dresdner Innenstadt – mutmaßlich ein Todesopfer

Laut mehreren Medienberichten sind in Dresden am Samstagvormittag offenbar Schüsse gefallen. Die Polizei ist im Einsatz, der Innenstadtbereich soll gemieden werden.

In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Betroffen ist der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie. Einsatzkräfte der Polizei haben den Bereich großräumig abgeriegelt.

Die Geiselnahme in Dresden spielt sich in einem Einkaufszentrum ab. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagvormittag. Details – etwa wie viele Menschen betroffen sind – könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.

Die Dresdner Polizei teilte zuvor in einer Pressemitteilung mit, dass die Polizeidirektion Dresden derzeit einen Einsatz in der Dresdner Innenstadt durchführt. In diesem Zusammenhang werden die Altmarkt-Galerie und angrenzende Bereiche aktuell evakuiert. Der Zugang ist derzeit nicht möglich. Die Polizei bittet darum den Innenstadtbereich zu meiden.

Nach Informationen von Radio Dresden ist die Lage auch gegen 12 Uhr noch nicht unter Kontrolle. Schwer bewaffnete Polizisten sind im Einsatz.

Amok-Alarm in Dresden: Täter versuchte offenbar Radiosender zu stürmen

Nach unbestätigten Informationen der Bild versuchte der Täter in die Büroräume des Senders „Radio Dresden“ zu gelangen. Dabei beschädigte er wohl die Tür am Eingang. Der Chef erklärte gegenüber der Zeitung, dass sich alle Mitarbeiter in Sicherheit bringen konnten.

Als Mitarbeiter die Polizei informierten, soll der Mann mit einem Auto geflohen sein.

Innenstadt ist weiträumig gesperrt

Wie die Bild berichtete, hat ein Mann wohl mit einer Schusswaffe eine Frau im Ammonhof getötet. Anschließend soll er in die Altmarktgalerie geflohen sein. Ob eine Festnahme erfolgt ist, bleibt unklar.

Die Innenstadt ist derzeit weiträumig gesperrt, der bekannte Striezelmarkt ist zunächst geschlossen. Die Polizei befindet m Großeinsatz. Weitere Details sowie der genaue Hintergrund der Tat ist derzeit unklar.

Öffentliche Verkehrsmittel werden umgeleitet

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe in mehreren Tweets mitteilte, werden zahlreiche Linien der öffentlichen Verkehrsmittel derzeit umgeleitet.

(Mit dpa.)

